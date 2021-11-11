Mirkelam'dan sevenlerini üzen açıklama
Şarkıcı Mirkelam, 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Nişantaşı'nda bir hastane çıkışında objektiflere yansıdı. Mirkelam, "Müzik yapmayı düşünmüyorum" diyerek sevenlerini üzdü. İşte detaylar...
Otomobillerini beklerken görüntülenen ikiliden Sabancı, görüntülendiklerini fark edince şarkıcıdan ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.
"MÜZİK YAPMIYORUM"
'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.
"UFUKTA EVLİLİK YOK"
Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.