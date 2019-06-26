Mirazur: Fransa'nın Menton kentindeki 'Dünyanın En İyi Restoranı'

Fransa'nın güneyinde Menton kentindeki Mirazur, Dünyanın En İyi Restoranı Ödülü'nü kazandı. Bu yıl ilk 50 sırada Türkiye'den bir restoran yok.

Singapur'da yapılan ödül töreninde birinci seçilen restoran, Arjantinli bir şef tarafından yönetiliyor.

Restoranın, birçok özel yemeğin yanında, havyar kremalı bir pancar yemeği ile öne çıktığı belirtiliyor.

"Dünya'nın En İyi 50 Restoranı" ödül töreni 2002'den bu yana her yıl düzenleniyor ve Michelin ödüllerine alternatif olarak gösteriliyor.

Bu yıl belirlenen 50 restoranlık liste, binden fazla uzmanın jüriliğinde oluşturuldu.

İspanya listenin ilk 10'una 3 restoranla girerken; Fransa, Danimarka ve Peru'dan ikişer restoranla yer aldı.

2018 yılında en iyi 50 restoran arasına girmeyi başaran Türkiye'den Mikla, bu yıl aynı listede yer almadı.

Mirazur'u en iyi yapan ne oldu?

Fransız Rivierası'nda yer alan restoranın üç kademeli bir sebze bahçesi de yer alıyor ve burada üretilen taze ürünler, aşçılar tarafından servis edilyior.

Ödülün yayıncısı olan İngiltere merkezli William Reed medya ajansı, Mirazur'u "en üst düzey restoran deneyimi" olarak tanımlıyor.

Reuters haber ajansına konuşan restoranın Arjantinli şefi Mauro Colagreco "sevinçten göklere çıktığını" söyledi.

2006 yılında açılan restoranın üç Michelin yıldızı da bulunuyor.

Bazı uzmanlar ise listenin oluşturulmasında "kesin kriterler" yer almamasını eleştiriyor.

Listenin ilk 10'undaki restoranlar hangileri?