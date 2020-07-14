Mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla mirasyedi mi, miras yedi mi? Mirasyedi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "mirasyedi". Peki, mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre miras yedi mi, mirasyedi mi yazılır?

Mirasyedi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, mirasyedi TDK'ya göre nasıl yazılır? Mirasyedi nasıl yazılır? Mirasyedi mi, mirasyedi mi? TDK'ya göre mirasyedi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE MİRASYEDİ NASIL YAZILIR? Miras yedi: Yanlış Mirasyedi: Doğru TDK'YA GÖRE MİRASYEDİ NE DEMEK? mirasyedi (mira'syedi) 1. isim Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse: "Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi." - Necati Cumalı 2. isim, mecaz Çok savurgan kimse: "Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş." - Mahmut Yesari