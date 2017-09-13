Mirasımız Kudüs' Uluslararası Karikatür Yarışmasına Başvurular Başladı

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) tarafından organize edilen 1'inci Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvurular başladı.



1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile 'Mirasımız Kudüs' başlığı ile düzenlenen 1'inci Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvurular başladı.



İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları, Kudüslü 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı baskıcı politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamaları ile Mescid-i Aksa'yı tamamen ortadan kaldırma hayaline dikkat çekerek uluslararası kamuoyunu harekete geçirme gayesinin hedeflendiği yarışma ile ilgili Mirasımız Derneği'nden yapılan açıklamada, "Kudüs dendiğinde akla ilk gelen şey Mescid-i Aksa'dır. Öyle bir algı operasyonu yapıldı ve yapılıyor ki en basit örnekle Müslümanların çoğu artık Kubbetü's Sahra'yı Mescid-i Aksa olarak biliyor. İşte bu tür algı operasyonlarına en iyi cevap bu yarışmanın tanıtım görselleri, içeriği, misyonu ve yarışma eserleriyle verileceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz. 'Mirasımız Kudüs' ana başlığı altında çizerler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; işgal, insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı ve kutsal gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesini beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.



Bu sene ilki düzenlenen Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nın jüri üyeleri; Türkiye'den Hasan Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, Murat Yılmaz, Asım Gültekin, Ahmet Altay ve Ürdünlü çizer Naser Jafari olarak belirlendi. Yarışmaya son katılım tarihi 17 Kasım 2017 olurken ödül töreninin ise 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Söz konusu yarışmada; birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ödül verilecek. - İSTANBUL