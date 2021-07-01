Mirasımız Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını Kudüs'te kesecek
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Mirasımız Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını Kudüs'te kesecek

Mirasımız Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını Kudüs'te kesecek
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Mirasımız Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban hisselerini ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştıracak.

Mirasımız Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban hisselerini ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahibi binlerce Kudüslü ailenin mutfak ihtiyacının giderildiği, Türkiye'den bağışçıların destekleriyle kirasını ve faturalarını ödeyemeyen yüzlerce aileye nakdi yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Derneğin Kudüs'teki temsilcisinin çalışmasıyla kurbanlıkların Müslüman besicilerden temin edildiği kaydedilen açıklamada, "Gönüllülerimizin bağışladığı kurban hisselerinin kesimlerini, hijyenik ortama sahip kesimhanemizde İslami hassasiyetleri gözeterek büyük bir titizlikle gerçekleştirecek, kurban paylarını tarihinin en zor günlerini yaşayan ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştıracağız. Kurban kesim videolarını da anlık olarak bağışçılarımızın telefonlarına ileteceğiz." denildi.

Açıklamada, geçen yıl yaklaşık 800 esnafın kepenk kapattığı Kudüs'te, salgının etkisiyle çalışabilir nüfusun yüzde 25'inin işsiz kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

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