Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA