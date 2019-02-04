Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü.

- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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