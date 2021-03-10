Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
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Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

10.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:37
Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği, Miraç Kandili dolayısıyla imam hatip ortaokullarına Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği, Miraç Kandili dolayısıyla imam hatip ortaokullarına Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi ve Kur'an'a Hizmet Derneği, Miraç Kandili dolayısıyla iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği sonucu, Konak bölgesindeki Şehit Bülent Aydın, Ziya Gökalp, Barbaros ve Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokullarına Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Dernek olarak Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlık alemini kapsayan, kutlu mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen; fakat imkanları son derece sınırlı olanlara destek olmak amacıyla Kur'an-ı Kerime ihtiyaç olan her yere Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Miraç Kandili vesilesi ile Konak bölgesindeki imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim, meyve suyu ve kek dağıtımı yaptık ve buralarda olmaktan çok mutluyuz. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Okul müdürleri ve öğretmenlerinde hazır bulunduğu dağıtım programlarına ayrıca; İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İl Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, Kur'an'a Hizmet Derneğinden Erkan Karagöz, Ensar Vakfı İzmir Başkanı Yakup Eker de katıldı. - İZMİR

Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Miraç Kandili nedeniyle imam hatip ortaokullarında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:41:22. #1.15#
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