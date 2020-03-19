Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi tarihte? Kandilde camiler kapalı mı? 2020 Kandil Günleri ne zaman? Kandile corona virüs engeli!
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Koronavirüs, Kandil Dağı, Güncel

Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi tarihte? Kandilde camiler kapalı mı? 2020 Kandil Günleri ne zaman? Kandile corona virüs engeli!

Dini ve manevi günlerimizden olan kandillerden en önemlisi sayılabilecek olan Miraç Kandili'ne az bir süre kaldı. Peki miraç kandili ne zaman? Miraç kandilinde camiler kapalı mı?

19.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:25
Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi tarihte? Kandilde camiler kapalı mı? 2020 Kandil Günleri ne zaman? Kandile corona virüs engeli!

İslam dünyasında kandillerin önemli bir yere sahip olduğu şüphesizdir. Özellikle birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiren, ailecek veya inananlarca bir araya geldiğimiz kandil günleri kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Peki 2020 Miraç Kandili ne zaman? Koronavirüs nedeni ile kandilde camiler kapalı mı? Soruların yanıtı haberimizde.

2020 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. Günü gecesi gerçekleşecek olan Miraç Kandili, 21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecektir.

KANDİLDE CAMİLER KAPALI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı açıklama ile corona virüs önlemleri çerçevesinde Cuma günü ve Kandil günü camilerin kapalı olacağını duyurdu.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir.

2020 DİNİ GÜNLER NE ZAMAN VE TARİHLERİ NEDİR?

2020 DİNİ GÜNLER NE ZAMAN VE TARİHLERİ NEDİR?
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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