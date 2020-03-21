Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti?
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Miraç Kandili, Kadir Gecesi, Dini, Güncel

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti?

Son günlerinde bulunduğumuz Receb ayının kıymetini bilmemiz gereken mübarek gecelerinden biri de Miraç Kandili. Peki bu geceyi hangi ibadetlerle değerlendirmeliyiz? Miraç Kandili'nde hangi ibadetleri yapmalıyız? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti?

21.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:47
Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak idrak edilmektedir. Miraç gecesi, İslam alimleri tarafından ikinci Kadir gecesi olarak da adlandırılmaktadır. Peki, Miraç Hadisesi nasıl gerçekleşti? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

MİRAÇ GECESİ VE GÜNDÜZÜNÜ NASIL İHYA ETMELİYİZ?

1- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de, yani Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutalım. (Kameri aylarda gece gündüzden önce gelir. Yani 2 Mayıs Salı ve 3 Mayıs Çarşamba günlerinde oruç tutulmalı.)

Selman-ı Farisi (R.A) den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sav):

"Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur"

(Beyhaki, Şuabu'l-Îman: Sıyam: No: 3811; 3/373) buyurdu.

2- Peygamber Efendimiz (Sav)'e en az bir tesbih, salat-ü selâm okumalıyız.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

4- Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza ve tesbih namazı kılınabilir. Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması güzel görülmüştür.

MİRAÇ GECESİNDE NELER YAPILMALI?

Kuran-ı Kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Oruç tutmak: Miraç gecesi olduğu günün gündüzünü de oruçlu olmak tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Miraç hadisesi, hadislerde şu şekilde anlatılmaktadır:

Peygamber Efendimiz uyku halindeyken yanına katırdan küçük beyaz bir hayvan geldi. Bu hayvanın adı, Burak'tı. Peygamber Efendimiz bu bineğin üzerine bindirilmişti. Cebrail Aleyhisselam ile beraber semaya yükseldiler. Hz. Muhammed (S.A.V) sema kapısında kendisini tanıttıktan sonra içeri alındı. Peygamberimiz orada Adem Aleyhisselamı gördü. Adem babamız ile selamlaştılar. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizi bir kat daha yukarı semaya yükseltti. 2. sema katından Hz. Yahya ve Hz. İsa Aleyhisselam ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam daha sonra Peygamberimizi semanın 3. katına çıkardı. Orada Hz. Yusuf Aleyhisselam ile karşılaştı. 4. kat semada Hz. İdris, 5. kat semada Hz. Harun ve 6. kat semada Hz. Musa Aleyhisselam ile karşılaştılar. Kainatın Efendisi Peygamberimiz, 7. kat semada Hz. İbrahim Aleyhisselam ile karşılaştı. Daha sonra ise Sidretü'l-Müntehâ'ya çıkarıldı. Peygamberimizin buradan öteye yalnız gitmesi gerekmekteydi. Hz Muhammed (S.A.V) bu noktadan sonrasına tek başına devam etti ve Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu.

MİRAÇ HADİSESİ VE MİRAÇ KANDİLİ

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak idrak edilmektedir. Miraç gecesi, İslam alimleri tarafından ikinci Kadir gecesi olarak da adlandırılmaktadır.

Miraç Gecesi, Recep ayının 27. gününe denk gelen gece idrak edilmektedir. 2020 Miraç Kandili 21 Mart gününe denk gelmektedir.

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