Miraç Kandili mesajları 2021- En güzel, resimli, anlamlı Miraç Kandili mesajları!

Hayırlı kandiller! Miraç Kandili mesajları, İslam dininde en kutsal zamanlardan, Recep ayının 27. gecesi olan Miraç gecesinde önem arz ediyor. Hz. Peygamber (s.av)'in, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidişi ve oradan da Allah (c.c) katına yükselişini ifade eder. Anlamlı Miraç Kandili mesajları ve dualı Miraç Kandili mesajları..

Miraç Kandili anlamlı mesajları ile sevdiklerinizin de dualarında yer edinin. 2020 Miraç Kandili mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram üzerinden gönderilmeye hazır. Miraç Kandili önemi nedir? İslam dünyasında dualar, namazlar ve oruç tutularak geçirilen Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler merak ediliyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'ın Allah (c.c) katına yükseldiği bu anlamlı günde en güzel Miraç Kandili mesajları ile dua zincirinde bulunun! İşte, 2021 anlamı Miraç Kandili mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir." (el-İsrâ, 1) ayetiyle anlatılan bu mucize olayda Efendimize üç şey verilmiştir.Bunlar bir hadiste şöyle izah edilmiştir;

|Allah"ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun...

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.