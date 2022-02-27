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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Baha Kalmurat - Güncel
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Kocatepe Camisi dış görünüm Camide namaz kılanlar Dua edilmesi Hacı Bayram-ı Veli Camisi Camiye giren vatandaşlar Namaz kılanlardan görünüm Küçük bir bebeğin camideki görüntüsü ANKARA - Ankara'daki Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Kocatepe Camisi dış görünüm

Camide namaz kılanlar

Dua edilmesi

Hacı Bayram-ı Veli Camisi

Camiye giren vatandaşlar

Namaz kılanlardan görünüm

Küçük bir bebeğin camideki görüntüsü

ANKARA - Ankara'daki Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Miraç Kandili, Bayram, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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