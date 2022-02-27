Miraç Kandili dualarla idrak edildi
AA, Baha Kalmurat - Güncel
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Kocatepe Camisi dış görünüm Camide namaz kılanlar Dua edilmesi Hacı Bayram-ı Veli Camisi Camiye giren vatandaşlar Namaz kılanlardan görünüm Küçük bir bebeğin camideki görüntüsü ANKARA - Ankara'daki Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Kocatepe Camisi dış görünüm
Camide namaz kılanlar
Dua edilmesi
Hacı Bayram-ı Veli Camisi
Camiye giren vatandaşlar
Namaz kılanlardan görünüm
Küçük bir bebeğin camideki görüntüsü
ANKARA - Ankara'daki Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.