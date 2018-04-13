Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara 2 bin kandil simidi ve 500 kişilik süt ikramında bulundu.

Etkinlikte vatandaşlarla tokalaşarak Miraç Kandili'ni kutlayan Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak başlattıkları kandil simidi ve süt ikramını Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunduklarını belirtti.

Kavas, "Bu vesile ile Müslümanların ve hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, belediye yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.