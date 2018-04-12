Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karman mesajında, Miraç Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Yüce Allah'ın huzuruna vardığı, mübarek bir gece olduğunu ifade etti.

Tüm mübarek gecelerde, iman, ibadet ve düşünce bakımından insanların kendini yenileyerek, rahmeti kazanacak işler yapması gerektiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeye çalışmalı, insani meziyetlerimizi ön plana çıkartan bir yaşamı tercih etmeliyiz. Bu vesileyle mübarek kandilin, Sivasımıza, ülkemize hayırlar getirmesi, İslam aleminin barış, huzur ve hidayetine vesile olması en büyük temennimdir. Sivaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını dilerim."