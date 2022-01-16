Minyeli Abdullah'ın yazarı Hekimoğlu İsmail

İlk olarak 1965'te yayımlanan "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan Hekimoğlu İsmail, 90 yaşında vefat etti.

İlk olarak 1965'te yayımlanan "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan Hekimoğlu İsmail, 90 yaşında vefat etti.

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, 2002'de geçirdiği beyin kanamasından bu yana hem tedavi görüyor hem de yazı hayatına devam ediyordu.

Müstear adını Hekimoğlu lakabıyla tanınan dedesi İsmail Efendi'den alan yazar, İstiklal Madalyası sahibi Fahri Efendi ile Kemahlı Mahbube Hanım'ın oğlu olarak 1932'de Erzincan'da dünyaya geldi.

İlkokul birinci sınıfa giderken, 1939 Erzincan depreminde göçük altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan Okçu, ağabeyi Hakkı ile kız kardeşi Bedriye'yi bu depremde kaybetti.

İlkokulu 1946, ortaokulu 1950'de tamamlayan yazar, 22 yıllık askerlik hayatına Zırhlı Birlikler Okuluna askeri öğrenci arayan bir ilan sayesinde başladı.

Nihal Atsız'ın teşvikiyle hem milliyetçi kitap ve dergileri hem de Batı klasiklerinin büyük bir bölümünü okuyan Okçu, 1953'te Serdengeçti ve Büyük Doğu dergileriyle tanıştı.

Dergilerde okuduğu İslami hayattan etkilenen Okçu, Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini okuyarak kısa zamanda namaza başladı.

Sahaflar Çarşısı'nın müdavimi oldu

Camilere giderek tanıştığı hocalara sorular soran Okçu, bu dönemde Sahaflar Çarşısı'na gitmeye, Said Nursi'nin Risale-i Nur kitapları ile Necip Fazıl tarafından neşredilen Büyük Doğu dergilerini okumaya ve Zeyrek Camii'nde Mehmed Zahid Kotku'nun sohbetlerine katılmaya başladı.

Kur'an-ı Kerim okumayı 1954'te kendi kendine öğrenen Okçu, Osmanlı Türkçesini ve yardımcı kitaplarla İngilizceyi de öğrendi.

Okçu'nun tayini Ağustos 1956'da Erzurum-Kandilli 6. Zırhlı Tugayına çıktı ve Erzurum Murat Paşa Camii'ndeki Mehmed Kırkıncı Hoca'nın sohbetlerine katıldı.

Füze eğitimi almaya gittiği ABD'den Necip Fazıl Kısakürek'e yazdığı mektup Büyük Doğu dergisinde yayınlanan Okçu, Türkiye'ye döndükten sonra 1959'da evlendi.

Ordudan 1972 yılında emekli oldu

Ümraniye'deki evinde Minyeli Abdullah'ı kaleme alan yazarın ünlü romanı, ilk kez 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayımlandı. İttihad gazetesinde 1967 ile 1971 yılları arasında "His ve Fikir" başlığıyla köşe yazıları yazan Okçu, 1972'de ordudan emekli oldu.

"Hekimoğlu İsmail" imzasıyla yayımlanan romanından dolayı sorgulanan ve çeşitli sıkıntılar çeken yazarın makaleleri 1972'de Yeni Asya gazetesinde neşredildi.?

Okçu, 1974'te Türdav Basım Yayın Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu ve sonraki yıllarda da farklı isimlerle yazılar kaleme aldığı Sur Dergisi'ni çıkarmaya başladı.

İslami yayınlar neşretmeye devam eden Okçu, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce konferans verdi. Arkadaşlarıyla birlikte 1982'de Timaş Yayınevi'ni kuran Okçu, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürdü.

Minyeli Abdullah filme çekildi

Yazarın beğenilen romanı Minyeli Abdullah, Yücel Çakmaklı'nın yönettiği, iki bölüm halinde gösterilen ve gişe rekorları kıran filmiyle 1989'da sinemaya uyarlandı.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin askeri okullara alınmasını savunduğu 1992'de yayımlanan "Demek ki öyle" başlıklı yazısından dolayı ağır ceza mahkemesinde yargılanan usta kalem, Bayrampaşa ve Şile Cezaevlerinde 5 yıl hapis yattı.

Harran Üniversitesi'nde 1994'te "Fahri Edebiyat Doktorası" unvanına layık görülen Hekimoğlu İsmail, 3 Şubat 2002'de Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kılarken beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda tedavi gördü ve 4,5 ay sonra evine taburcu edildi.

Hastalığı sonrasında sol kolunu ve bacağını kullanmakta zorluk çeken Hekimoğlu İsmail, kitap çalışmalarına ve köşe yazılarına kaldığı yerden devam etti.

Hikaye kitabı "Menan Cinleri" tiyatroya uyarlanan Hekimoğlu'nun Tercüman Çocuk Dergisinde yazdığı yazıları çocuk kitabı olarak yayımlandı.

"15 Temmuz'da sokaklara dökülen Minyeli Abdullah'ları gördüm"

Kurucusu olduğu Timaş Yayınları'ndan 2016'da çıkan "Müslüman Darbeci Olmaz" adlı kitabında 15 Temmuz başarısız darbe girişimi hakkındaki düşüncelerini okuyucuyla paylaştı.

Hekimoğlu İsmail, yıllar önce benzer konularda kaleme aldığı makaleleri de eklenerek hazırlanan kitabında şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar ifade etmek isterim ki, bizim vazifemiz İslam'ı öğrenmek, anlamak ve yaşamaktır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Herkese dua ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin.

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimini, anarşisini Minyeli Abdullah'lar önledi. Şehit ve gazi olan, sokaklara dökülen Minyeli Abdullah'ları gördüm.

Anarşi yapıp, Meclis'i bombalayıp dindar Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalışanlar, insanlarımızı şehit edip binlercesini yaralayanlar, Minyeli Abdullah'lara mağlup olmuştur."

Hekimoğlu İsmail, 15 Ocak 2022'de 90 yaşında İstanbul'da vefat etti. Usta yazar için edebiyatçı, yazar, siyasetçi ve entelektüellerin de arasında bulunduğu pek çok kişi taziye mesajı paylaştı.

Usta kalem, vefatının ardından şu eserleri okuyucuya miras bıraktı:

Roman: "Minyeli Abdullah", "Maznun", "Sibel", "Bir Deliyle Evlendim", "Firavun'un Öldüremediği Musa'dır", "Cumhuriyet Çocuğu"

?Hikaye: "Menan Cinleri", "Hayata Düşülen Dipnotlar"

?Biyografi: "100 Soruda Bediüzzaman", "Mehmed Akif'e Göre Dün Bugün Yarın"

Şiir Derlemesi: "Sevdalı Şiirler-1", "Sevdalı Şiirler-2"

Düşünce: "Derdimi Seviyorum", "Güneşi Arayan Adam", "Sonsuza Yürüyüş", "Müslüman ve Para", "Mum", "İnsan Bu", "Bir Millet Uyanıyor", "Düşünceler", "Yapraklar", "Tefekkür", "?Akıl ve Gerçek", "Neye Nasıl İnanırım?", "Ölüm Yokluk mudur?", "İyiliğin Kaynağı", "Mecnun Gezenin Leyla'sı", "İyi Günde Kötü Günde Evlilik", "Allah Kullarıyla Nasıl Konuşur?", "Allah'a Yaklaştıran Ameller", "Zamanın Efendisi Bediüzzaman", "His ve Fikir", "Bir Işık Görüyorum", "Yüzyıllık Müjde", "Genç Arkadaşıma Mektuplar", "Müslüman Darbeci Olmaz"