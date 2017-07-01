Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen Minnetler Yöresi Kiraz Festivali'nde 125 kiraz üreticisi ürünlerini sergiledi.



Demirci Belediye Başkanı Sami Selçuk, Minnetler Mahallesi Kiraz Alım Merkezi'ndeki organizasyonda yaptığı konuşmasında, kirazın bölge için ana geçim kaynağı olduğunu söyledi.



Demirci ve Minnetler yöresinde yetişen kirazın tanıtımı için çalıştıklarını kaydeden Selçuk, "Ürünümüzü ne kadar iyi tanıtırsak üreticimiz o kadar iyi kazanacaktır. Yöremizin kalkınması bizim önceliğimizdir." dedi.



Katılımcılara pilav ve ayran ikram edilen etkinlikte Mahmutlar Halk Oyunları ekibi de bir gösteri yaptı.



Bölgede kiraz üretimi yapan 125 çiftçinin ürünleri, kirazın iriliği, lezzeti ve sıklığına göre değerlendirilirken, dereceye giren üreticiler yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.



Festivalin ardından halk sanatçısı İpek Kaletaş bir konser verdi.