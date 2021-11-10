Minnetle anıyoruz ne demek? Minnet ne demek? Minnet anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Minnet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Minnet ne demek? Minnet anlamı ne? İşte, Minnet kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Minnet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Minnet anlamı ne? Minnet ne demek?
MİNNET NE DEMEK?
Minnet:
isim, Arapça minnet
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu:
"Allah'ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu." - Cahit Uçuk
MİNNETLE ANIYORUZ NE DEMEK?
Minnet duymak; bir olay karşısında kişinin başka kişiye karşı kendisini borçlu sayması anlamında gelir.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet