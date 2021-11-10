Minnetle anıyoruz ne demek? Minnet ne demek? Minnet anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Minnet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Minnet anlamı ne? Minnet ne demek?

MİNNET NE DEMEK?

Minnet:

isim, Arapça minnet

Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu:

"Allah'ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu." - Cahit Uçuk

MİNNETLE ANIYORUZ NE DEMEK?

Minnet duymak; bir olay karşısında kişinin başka kişiye karşı kendisini borçlu sayması anlamında gelir.

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