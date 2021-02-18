Minnesota TW - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Minnesota TW - Indiana Pacers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Minnesota TW - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Minnesota TW - Indiana Pacers maçı gerçekleşecek. Peki, Minnesota TW - Indiana Pacers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MINNESOTA TW - INDIANA PACERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Minnesota TW - Indiana Pacers maçı Minneapolis'da Target Center'da oynanacak. Minnesota TW - Indiana Pacers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MINNESOTA TW - INDIANA PACERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.