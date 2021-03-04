Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Minnesota TW - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MİNNESOTA TW - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı, Minneapolis'da Target Center'da oynanacak. Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MİNNESOTA TW - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Minnesota TW - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.