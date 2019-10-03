Minikler Pamukkale Belediyesi sayesinde sinemayla tanıştı

03.10.2019 15:55

Denizli Pamukkale Belediyesi, Dünya Çocuk Günü haftası etkinlikleri kapsamında minikleri sinemayla tanıştırdı. Pamukkale Belediyesi'nce okula yeni başlayacak çocuklara yönelik ücretsiz olarak uygulanan MetropolitanTesti'nden yararlanan minikler ilk sinema deneyimlerini Pamukkale Belediyesi'nin desteğiyle yaşadı.



Pamukkale Belediyesi Ağustos Ayı'nda başlattığı proje ile eğitime ve çocuklara verdiği önemi bir kez daha göstermiş, proje vatandaşlardan büyük beğeni toplamıştı. Eğitim hayatına başlama yaşına gelmiş 5-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Metropolitan Okul Olgunluk Testi"ni ücretsiz olarak uygulayan Pamukkale Belediyesi, bu proje kapsamında ücretsiz testten yararlanan çocukları Dünya Çocuk Haftası'nda sinemayla tanıştırdı. Pamukkale Belediyesi Aile Destek Birimi'nce düzenlenen etkinliğe, ailelerin iş hayatının yoğunluğundan ya da maddi yetersizlikten dolayı hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş farklı yaş gruplarındaki çocuklar sinemaya götürüldü.



Pamukkale Belediyesi Aile Destek Birimi'nde görevli Uzman Psikolog Ayşegül Tefenlili ve Sosyal Çalışmacı Yeliz Eslem Eyüboğlu, çocukların bilişsel olarak hazır olsalar da her zaman sosyal olarak desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA