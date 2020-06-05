Minikler normalleşirken ebeveynler panik mi yaşıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minikler normalleşirken ebeveynler panik mi yaşıyor?

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, içinde bulunduğumuz normalleşme süreciyle birçok evde de bu dönemin yaşandığını söyledi.

Minikler normalleşirken ebeveynler panik mi yaşıyor?
05.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:10

Ebeveynler bu tavsiyelere kulak vermeli

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarıyla beraber kreş ve anaokulları açıldı. Çocuğunu kreşe ya da anaokuluna göndermek zorunda kalan anne ve babalar, bu dönemde stres ve kaygı yaşayabiliyor. Stres ve kaygının yerini paniğe bırakmaması gerektiğini belirten uzmanlara göre, bu sürecin kazanımlarına odaklanılması büyük önem taşıyor.

Normalleşme süreci stres faktörü olarak görülmemeli

Birçok çalışan anne ve babanın bu dönemde stres yaşadığını kaydeden Serkan Elçi, normalleşme sürecinin kazanımlarının düşünülmesini belirterek şunları söyledi:

"Ebeveynlerin bugünlerde en büyük ve doğal kaygısı, çocuklarının sağlıklı şekilde günlerini geçiriyor olmaları. Yaşadıkları stresin anormal olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu süreçte yaşanan bu stres ve kaygı yerini paniğe bırakmadığı müddetçe sağlıklı olduğundan söz etmek de mümkündür. Fakat normalleşme süreci sadece anne baba için stres faktörü olarak görülmemeli, diğer yandan da kazandıracakları düşünülmelidir. Evde geçirilen bu süreç içerisinde çocuklar oldukça kısıtlı uyarana maruz kalıyorlardı. Sürekli aynı ortam ve aynı kişilerle geçirilen vakit uyaran eksikliğine neden olmakta, bu da zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Nasıl fazla uyarana maruz kalmak (televizyon, bilgisayar vb.) zarar verici düzeyde ise uyaranların az olması da benzer düzeyde zarar teşkil etmektedir."

Düzenli gece uykusu stresi düzenliyor

Çalışma yaşantılarıyla birlikte anne babaların gece uykularının da düzene girmesi gerektiğini kaydeden Serkan Elçi, "Bu da aslında stres ve kaygıyı azaltmak için yardımcı rollerden biridir. Yapılan araştırmalar gece uykusunu (ortalama olarak 23.00 – 07.00 saatleri arası) sağlıklı şekilde yapan kişilerin strese karşı toleranslarının da güçlü olduğunu göstermektedir" dedi.

Stres ve kaygıyla başa çıkabilmek için!

Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, bu kaygı ve stresle başa çıkılabilmesi konusundaki tavsiyelerini şöyle sıraladı:

- Gerekli tedbirlerin alındığına dair bu kurumların düzenli olarak incelendiğini kendilerine hatırlatmalı.

- Çocuklarının ruhsal dünyalarının yeniden düzene girmesi için bu tür ortamlarda da bulunuyor olmalarının avantajlarını düşünmeli.

- Sosyalleşmenin gelişim açısından olan önemi bilinmeli.

- Kreş dışında bakım verecek olan kişilerin de çocuğun gelişimine ne düzeyde katkı sağlayacağı düşünülmeli. (Kar-zarar analizi)

- Akşam bir araya geldiklerinde tüm ailenin gününü birbirine anlatıyor olmaları ailelerin süreci normalleştirmesi için rahatlatıcı yöntemlerden olacaktır.

Kreş ve anaokulları aldıkları tedbirleri paylaşmalı

Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, yeniden açılan kreş ve anaokulu gibi kurumların ebeveynlerin zihninde soru işareti kalmayacak şekilde açıklama yapmalarının oldukça önemli olduğunu kaydederek "Sadece sözel ve yazıyla değil, görseller paylaşarak da alınan tedbirler ifade edilmelidir. Bu görsellerin içerisinde çalışanların test sonuçlarından, fiziki şartlardaki önlemlere kadar geniş spektrumlu olması, anne ve babanın güvenle işlerine dönmesine yardımcı olacaktır. Bazı önlem ve düzenlemelere dair bilgilendirmelerin günlük olarak yapılıyor olması da diğer dikkat edilmesi gereken noktadır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı Haber
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tilbe Saran Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mete Gazoz Lionel Messi Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Minikler normalleşirken ebeveynler panik mi yaşıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:13:50. #1.15#
title