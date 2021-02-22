Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı
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Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı

22.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:13
Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, 3 ve 6 yaş arasındaki kreş öğrencileri, ağaçlık bölgeye giderek, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, 3 ve 6 yaş arasındaki kreş öğrencileri, ağaçlık bölgeye giderek, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı. 

Beyşehir ilçesindeki özel kreş tarafından öğrenciler, hem iklim ve doğa şartlarına alıştırılmak hem de hayvan sevgisinin oluşturulması için karla kaplı ağaçlık bölgeye götürüldü. Minikler, burada yanlarında getirdikleri elmaları kesip, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara astı. Kreş müdürü Ayşegül Selanik, öğrencileri doğa ve iklim koşullarına alıştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kurum olarak öğrencilerimizle haftada en az bir gün mümkünse iki gün ormana gidiyoruz. Bugünkü etkinliğimizde de kurak geçen bu kış döneminde karın yağmasını fırsat bildik. Öğrencilerimizin ormanda karla oynamasını ve kar yağması nedeniyle aç kalma ihtimali olan canlılara yiyecek götürmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz kuşlar için hazırladıkları elmaları çam ağaçlarına astılar" dedi.


Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı
Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı
Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı
Minikler, kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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