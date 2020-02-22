Minik yürekten 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri
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Minik yürekten 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikamet eden Hamza Demirtaş isimli minik çocuk, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kaleme aldığı 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiriyle yürekleri burktu.

22.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:26
Minik yürekten 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri

(İHA) – Van'ın ilçesinde ikamet eden isimli minik çocuk, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kaleme aldığı 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiriyle yürekleri burktu.


4-5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde 41 kişi şehit olurken, onlarca insan da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faciada annesinin dayısını kaybeden Bahçesaray ilçesindeki Hakkıbey BİST Yatılı Bölge Okulu 6. sınıf öğrencisi Hamza Demirtaş da yaşadığı üzüntüyü kağıda döktü. 'Karlar İçinde Yanan Yürek' ismini verdiği 5 kıt'adan oluşan şiiri yazan Demirtaş, "4 Şubat Çarşamba akşamı geldi. Çığ düşmüştü Karapet Dağı'nda. Babam da arama kurtarma ekibiyle bölgeye gitti. Bende televizyonda takip ediyordum, şehit haberleri geldi. Asker olmak istediğim için en çok askerlere ve annemin dayısı Emirhan Kaymaz'dan etkilendim. Annem de evde hep ağlıyordu. Ben de çok etkilenip bu şiiri yazdım" dedi.


"Bahçesaray gerçekten yasta"


Minik Hamza'nın babası Temur Demirtaş ise Bahçesaray'ın bu sene çığ felaketiyle karşılaştığını belirterek, "Bahçesaray'ın bu tür felaketlerle karşılaşmaması için bazı noktalara tüneller yapılmalıdır. Bizlerde vatandaş olarak Van'a gitmemiz gerektiğinde korku içerisinde gidiyoruz. Çığ gelir korkusuyla gözümüz dağlarda Van'a gidiyoruz. Oğlum Hamza da son yaşanan felaketten dolayı çok etkilenmiş ve bu şiiri yazmış. Başta Mehmetçiğimiz ve korucumuz olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bahçesaray gerçekten yasta" ifadelerini kullandı.


Minik Hamza'nın kaleme aldığı 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri ise şöyle:


"Bir memleket vardı adı Bahçesaray


Yazı çiçeğe, kışı kara bulanan


4 Şubat Çarşamba yürüyordu hava akşama doğru


Ne oldu anlamadık, haber oldu birden dünyaya


Bir de baktık ki şehit olmuş 5 kişi çığda


Çığ sadece onları değil


Bizi de aldı altına


Onların kafası bizim kalbimiz kırıldı


Onlar üşürken bizim yüreğimiz yanıyordu acıdan


Bitmek bilmiyordu Karapet Dağı'nın karı


Bitmek bilmiyordu 41 canın acısı


Kalbimiz duruyordu her dakika başı


Sadece üşümüyor, yanıyor yürekler


Askeri, sivili, korucusu, itfaiyecisi


Dayım Erhan Kaymaz ile 41 şehit


Cennete kavuşup Peygambere komşu oldular


İşte budur karın içindeki acı


İşte budur Karapet Dağı'nın karı


İşte budur 41 şehidin acısı


İşte budur karlar içinde yanan yürek" - VAN

Kaynak: İHA
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