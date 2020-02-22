Minik yürekten 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri

22.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:26

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikamet eden Hamza Demirtaş isimli minik çocuk, 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kaleme aldığı 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiriyle yürekleri burktu.



4-5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde 41 kişi şehit olurken, onlarca insan da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faciada annesinin dayısını kaybeden Bahçesaray ilçesindeki Hakkıbey BİST Yatılı Bölge Okulu 6. sınıf öğrencisi Hamza Demirtaş da yaşadığı üzüntüyü kağıda döktü. 'Karlar İçinde Yanan Yürek' ismini verdiği 5 kıt'adan oluşan şiiri yazan Demirtaş, "4 Şubat Çarşamba akşamı haber geldi. Çığ düşmüştü Karapet Dağı'nda. Babam da arama kurtarma ekibiyle bölgeye gitti. Bende televizyonda takip ediyordum, şehit haberleri geldi. Asker olmak istediğim için en çok askerlere ve annemin dayısı Emirhan Kaymaz'dan etkilendim. Annem de evde hep ağlıyordu. Ben de çok etkilenip bu şiiri yazdım" dedi.



"Bahçesaray gerçekten yasta"



Minik Hamza'nın babası Temur Demirtaş ise Bahçesaray'ın bu sene çığ felaketiyle karşılaştığını belirterek, "Bahçesaray'ın bu tür felaketlerle karşılaşmaması için bazı noktalara tüneller yapılmalıdır. Bizlerde vatandaş olarak Van'a gitmemiz gerektiğinde korku içerisinde gidiyoruz. Çığ gelir korkusuyla gözümüz dağlarda Van'a gidiyoruz. Oğlum Hamza da son yaşanan felaketten dolayı çok etkilenmiş ve bu şiiri yazmış. Başta Mehmetçiğimiz ve korucumuz olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bahçesaray gerçekten yasta" ifadelerini kullandı.



Minik Hamza'nın kaleme aldığı 'Karlar İçinde Yanan Yürek' şiiri ise şöyle:



"Bir memleket vardı adı Bahçesaray



Yazı çiçeğe, kışı kara bulanan



4 Şubat Çarşamba yürüyordu hava akşama doğru



Ne oldu anlamadık, haber oldu birden dünyaya



Bir de baktık ki şehit olmuş 5 kişi çığda



Çığ sadece onları değil



Bizi de aldı altına



Onların kafası bizim kalbimiz kırıldı



Onlar üşürken bizim yüreğimiz yanıyordu acıdan



Bitmek bilmiyordu Karapet Dağı'nın karı



Bitmek bilmiyordu 41 canın acısı



Kalbimiz duruyordu her dakika başı



Sadece üşümüyor, yanıyor yürekler



Askeri, sivili, korucusu, itfaiyecisi



Dayım Erhan Kaymaz ile 41 şehit



Cennete kavuşup Peygambere komşu oldular



İşte budur karın içindeki acı



İşte budur Karapet Dağı'nın karı



İşte budur 41 şehidin acısı



İşte budur karlar içinde yanan yürek" - VAN

Kaynak: İHA