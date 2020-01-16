Minik yeteneklerin belge coşkusu

16.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:13

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şerif Artiş İlkokulu işbirliğinde pilot uygulaması planlanan projenin birinci kurunu 300'e yakın öğrenci başarıyla tamamladı. Belge dağıtım törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Şerif Artiş İlkokulu İdareci ve öğretmenleri katıldı. Programda, öğrencilerin kültürel, sanatsal, eğitsel, hayatının yanında kişisel/toplumsal gelişimine beşeri iletişimlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak projenin çıktısı olan resim sergisi, Barış Manço Çocuk Şarkıları Korosu ve teatral eğitsel faaliyetlerdeki kazanımlar sunumu yapıldı.

Başarılı olan minik yeteneklere ve projeye katkısı olan öğretmen ve Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerine de belgeleri verildi.

Eğitsel Atölye çalışmaları ve etkinlikleri Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileriyle gönüllülük esasına dayalı olarak işbirliği içinde gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Turunç tarafından uygulamalı olarak Tarihi Türk hikâyeleri ve masallarının anlatımları, Nasrettin Hoca, Dede Korkut, Bamsı Beyrek,Keloğlan gibi tarihi Türk karakterlerinin ön planda olduğu tiyatral gösterimlerle,yazılı ve sözlü Türk Kültürünün örneklerinin çocuklar tarafından tanınırlığına katkı sağlandı. Geleceğin başarılı eğitimcileri olmaya aday gençlerin yüz yüze yürüttüğü yaratıcı drama etkinlikleri, çocuk oyunlarıyla Türk İslam Medeniyeti, milli manevi değerler eğitimi, çocuklarda sosyal iletişim toplumsal yaşam paydaşlığı pekiştirildi.

Kaynak: Bültenler