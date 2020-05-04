Minik Ünzile'nin hastane masrafları, hayırsever tarafından ödendi
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Minik Ünzile'nin hastane masrafları, hayırsever tarafından ödendi

Minik Ünzile'nin hastane masrafları, hayırsever tarafından ödendi
04.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:25

AYDIN'ın Söke ilçesinde, göz kanseri olan ve tek gözü alınan 2, 5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in yardımına Ankaralı bir hayırsever yetişti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, göz kanseri olan ve tek gözü alınan 2, 5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in yardımına Ankaralı bir hayırsever yetişti. Hayırsever, minik Ünzile'nin 32 bin lira olan hastane masraflarını ödeyip, taburcu edilmesini sağladı.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan Serdal (37) ve Yeter Özçelik (34) çiftinin üç çocuğundan küçüğü olan 2,5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in sağ gözünde bir ay önce görme bozukluğu ve göz kayması oldu. Aile, kızlarını önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne oradan da Kuşadası'ndaki özel bir göz hastanesine götürdü. Özçelik çifti, buradaki muayene ve tetkiklerin ardından kızları son olarak bir de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde minik Ünzile'ye göz kanseri teşhisi konuldu. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların yönlendirmesiyle küçük kız, geçen 30 Nisan'da ailesi tarafından İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan minik Ünzile'nin, ertesi gün ameliyatla sağ gözü alındı.

Ameliyat sonrası 1,5 ay daha tedavisi devam edecek olan kızı Ünzile'nin taburcu edilebilmesi için 32 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten seyyar sıhhi tesisatçılık yapan babası Serdal Özçelik, "Daha sonraki tedavi sürecinde ise kızıma protez göz takılacak. Bunun için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Ancak, benim bu paraları karşılayabilecek maddi gücüm yok. Koronavirüs salgını ve kızımın rahatsızlığı nedeniyle son bir aydır zaten çalışamıyorum" diyerek yardım istemişti. Baba Özçelik'in bu çağrısı yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı.Ankaralı bir hayırsever, rock müzik şarkıcısı Haluk Levent'in öncülük ettiği Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) da desteğiyle hastaneyle irtibata geçip, bu sabah minik Ünzile'nin 32 bin lira olan hastane masrafını ödedi.

Seslerini isminin açıklanmasını istemeyen Ankaralı bir hayırseverin duyduğunu belirten Serdal Özçelik, "Hastaneden paranın ödendiğini bize bildirdiler. Bugün taburcu olmayı bekliyoruz.  Daha sonraki tedavi sürecinde kızıma takılacak protez göz için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Taburcu olabilmemiz için hastane masraflarının ödenmesi bizi çok sevindirdi. Allah o hayırseverden razı olsun" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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