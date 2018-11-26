Minik Tatanga Zeynep İkra Hayata Tutunamadı

Yaklaşık 1 ay kadar öncesinde gayet sağlıklı görünen Zeynep İkra bebek, karnındaki şişlik nedeniyle ailesinin şüphesi üzerine götürüldüğü Sakarya Araştırma Hastanesindeki acil muayenesinde, karaciğer büyümesinden sebep karın şişkinliği olduğu ilk muayenede tespit edildi ve böylelikle acı sonun başlangıcı oldu.

Acil doktorunun İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevki ve orada yapılan detaylı tetkik -tahlil sonuçlarında, karın şişmesine neden olan nörobilastom isimli çok az rastlanan bir kanser türüne yakalandığı tespit edildi. Yaklaşık 1 aydır defalarca geçirdiği ameliyat ve kemoterapi seansları minik İkra'yı hayatta tutmaya yetmedi ve dün kalabalık bir topluluk eşliğinde toprağa verildi. Kederli ailesini yanlız bırakmayan Tatangalar, Sakaryaspor sevdalıları ve dostları son görevleri için cenazeye katılarak, kederli aileye başsağlığı diledi ve son dualar edildi...