Minik sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
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Minik sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bucaspor Kulübü'nün minik sporcularını, ailelerini ve kulüp antrenörünü makamında misafir etti.

Minik sporculardan Başkan Biçer'e ziyaret
13.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:04

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bucaspor Kulübü'nün minik sporcularını, ailelerini ve kulüp antrenörünü makamında misafir etti.

Başkan Biçer, 2 yıldan bu yana Simav'da futbol ve saha dışı sosyal, sportif faaliyetler ile 5 -14 yaş grubu çocuklara eğitim veren, Bucaspor Kulübü Antrenörü Kemal Şafak Aksu ve bir grup minik sporcunun aileleriyle birlikte ziyarete geldiklerini belirtti. Başkan Biçer " 60 küçük sporcu ile Antrenörlerine başarılar diliyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Simav Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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