Minik Raftingcilerin Hedefi Milli Sporcu Olmak

HAYDAR TOPRAKÇI - Türkiye'nin en küçük yaş grubu raftingcileri, Munzur Çayı'nın soğuk sularında her gün düzenli olarak yaptıkları antrenmanlarla milli sporcu olup ülkeyi yurt dışında temsil etmek istiyor.

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak kentte görevlendirilen Tuncay Sonel'in kentin su sporlarındaki potansiyelinin açığa çıkarılması için verdiği desteklerle Tunceli rafting sporunda marka şehir olmak istiyor.

Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ve elde edilen başarılı sonuçlarla İtalya'daki Dünya Rafting Şampiyonası'na 4 milli sporcu gönderen Tunceli'de, Vali Sonel'in öncülüğünde Munzur Çayı'nda yeni organizasyonlar için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kentin Ovacık ilçesinde Munzur Dağı eteklerinden çıkarak 75 kilometrelik yatağında çevresine hayat veren Munzur Çayı'nda, aynı zamanda Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından uluslararası yarışmalar için tescillenmiş 3 rafting parkuru bulunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan da geçen Munzur Çayı'nda tescillenen parkurlardan birinde kesintisiz 6-8 saat rafting yapılabiliyor.

Ülkenin en küçük yaş grubu raftingcileri de bu çayda her gün düzenli olarak yaptıkları antrenmanlarda, milli sporcu olmak ve ülkeyi yurt dışındaki müsabakalarda temsil etmek için ter döküyor.

"Türk Milli Takımı'nın tamamı buradan çıksın"

Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de rafting sporunun 2008 yılında yapılmaya başlandığını söyledi.

Tunceli'de 10 yıllık bir çalışmanın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak mili sporcuların yetiştirildiğini anlatan Canpolat, bunun haklı bir gurur olduğunu belirtti.

Tunceli'de kent merkezi içinden de geçen Munzur ve Pülümür Çaylarının ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün rafting ve kano için son derece uygun olduğunu vurgulayan Canpolat, "Biz de bu fırsatı değerlendirerek yaz kış elimizden geldiğince akarsu ve durgun suda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Tunceli rafting takımlarının son yıllarda katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar alarak kente döndüğünü belirten Canpolat, şunları söyledi:

"İlimizde şu an rafting branşında 60 lisanslı sporcumuz var. Bunlar çeşitli yaş gruplarından oluşmakta. En küçük grubumuz şu an 10-12 yaş aralığında. Bu yaş grubundaki sporcularımız seçilerek belirlendi. 100'ün üzerinde sporcu vardı, bunların içerisinden suyu seven, daha fazla kol becerisi ya da kas grupları uygun olan çocuklarımızı seçtik ve onlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk etapta çocuklarımıza yüzme eğitimi verdik. Yüzmede belli bir noktaya geldikten sonra yavaş yavaş suyu tanımaya başladılar. Çocuklarımızla önce durgun suda çalışmalarımıza başladık ardından da akarsuyu da tanımaya başladılar. Hedefimiz, Dünya Rafting Şampiyonası'na gönderdiğimiz sporcularımızdan çok daha iyi sporcular yetiştirmek. İleride Türk Milli Takımı'nın tamamı buradan çıksın ve buradan yoluna devam etsin istiyoruz."

Küçük raftingcilere çok güvendiğini vurgulayan Canpolat, "Bu çocuklar şu an 10-12 yaş grubundalar ama 10 yıl sonra Türkiye'de çok iddialı konuma gelecekler ve belli bir süre sonra da dünyada kendilerini ispatlayacaklar." diye konuştu.

"Vali Sonel her konuda yardımcı oldu"

Vali Sonel'in kent için önemli projeleri hayata geçirdiğini ve başarıyla yürüttüğünü belirten Canpolat, projeler daha tamamlanmadan bile kentin görünüşünün ve havasının değişmeye başladığını söyledi.

Tunceli'de raftingin gelişmesi ve adını duyurabilmesi için mayıs ayında son derece başarılı şekilde Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendiğini anlatan Canpolat, "İlimizde yapılan bu çalışmalara desteklerinden dolayı Tuncay Sonel'e teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda yardımcı oldu. Ekipman, ulaşım, yeme-içme konusunda destek verdi. Burada yapılan organizasyonda tüm sporcuların konaklaması, yeme-içme alanları dört dörtlüktü." ifadelerini kullandı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Gülseren Toka da Tunceli'de su sporlarının gelişmesini sağlayan Sonel'e teşekkür etti.

Küçük yaş grubu çocuklarla her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını ifade eden Toka, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah 3-4 sene sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışabilir pozisyona gelecek sporcularımız olacaklar. Su sporlarına son derece müsait olan ilimizde bu sporların gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Hedef milli forma

Minik sporculardan 11 yaşındaki Eylül Toka ise bir yıldır rafting yaptığını söyledi.

Suyu ve rafting yapmayı çok sevdiğini belirten Eylül, "Hocamız sayesinde raftinge başladık ve bu sporu çok sevdik. Şu anda sadece dış kürek çekiyoruz ama zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Milli takıma giden ablalarımızı örnek alıyoruz ve biz de ileride milli takıma gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

11 yaşındaki Eylül Karabulut da "Raftinge yeni başladık ve suyu çok seviyorum. Arkadaşlarımla suda vakit geçirmeyi de çok seviyorum. İleride raftingci ve doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

12 yaşındaki Irmak Polat ise su sporlarını ve raftingi çok sevdiğini belirterek arkadaşlarıyla ortak hedeflerinin, milli takıma seçilmek ve dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.