Minik Özge protez bacağına kavuştu

İSTANBUL - 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki Özge Yıldırım için yardımseverlerden toplanan para ile protez alındı. Babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan minik Özge, dizine takılan protezle yürüyerek büyük mutluluk yaşadı.

Doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızı Özge için ilk önce kendisi protez bacak üretti. Baba evinin tavanına kurduğu düzenekle kızının ilk adımlarını atmasını sağladı. Yaşı ilerlediğinde babasının kendisi için yaptığı protez yeterli olmamaya başladı. Babasının yaptığı protez ile gündeme gelen minik Özge için hayırseverler de seferber oldu. Hayırseverlerden toplanan yardımlar ile minik Özge'ye gereken protez İstanbul'da sağlandı. Bağcılar'da protez bacağı üreten bir firmaya giden Yıldırım ailesi burada yeni yapılacak protez bacak için Özge'ye ölçümler yaptırdı. İlk defa protez bacağını giyen minik Özge'nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Aile, yardımseverlere teşekkür ederken minik Özge'nin yaşı ilerledikçe protezinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

"Özge 80 yaşına gelene kadar protez bacakları değişecek"

Doğrama ustası baba Ali İhsan Yıldırım, "Hastanenin hatasından dolayı kızımın ayağı kesildi. 2014'ten bu güne kızımın bu süreci ile ilgili mücadele veriyoruz. Şuanda 3 protez ayağı değiştiriyoruz. Özge büyüdükçe devamlı olarak protez ayağı değişecek. İhlas Haber Ajansına çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları haberler ile kızımın protez bacağına kavuşmuş oldu. Yardımseverlerin yaptıkları bağışlar ile Özge'nin 3'üncü kez protez ayağını değiştirebiliyoruz. Protez ayağın 1 ile 1,5 yıl arasında büyümeye bağlı olarak değiştirilmesi gerekiyor. Özge ne kadar hızlı büyürse o kadar hızlı değişmesi gerekiyor. Özge 80 yaşına gelene kadar protez bacakları değişecek. Yeri gelecek büyüdüğü için olmayacak yeri gelecek yıprandığı için değişmesi gerekecek. Bu yardımlardan ziyade hastanelerin bu bedeli ödemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA