Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek
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Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek

IĞDIR'da ilkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na başlayan Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek verdi.

03.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:14
Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek

IĞDIR'da ilkokul öğrencileri, 'na başlayan Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek verdi.

'deki saldırıda askerlerin şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Atatürk portreli tişörtlerini giydi, sınıflarını bayraklarla donattı. Okul Müdürü Oktay Maral, öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Mehmetçiğe selam veren öğrenciler, "Selam olsun kahraman, Mehmetçiğe dualarımız sizinle hep yanınızdayız. Bizler için şehit olan Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız onlarla" dedi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Bugün öğrencilerim ile Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimize destek vermek için bayraklı tişörtlerimizi giyerek sınıfımızı bayraklarla donattık. Miniklerimiz Mehmetçiklerimize dua edip asker selamı vererek onlara destek olmak istediler" diye konuştu. Okul Müdürü Oktay Maral da dualarını Bahar Kalkanı harekatına katılan Mehmetçiğe gönderdiklerini söyledi. 

 


Kaynak: DHA

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