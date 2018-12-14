Minik Öğrencilerden İtfaiyeye Ziyaret
Pamukova Güneşler Anaokulu öğrencileri, Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.
Pamukova Güneşler Anaokulu öğrencileri, Sakarya Büyük Şehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.
İtfaiye ekiplerince öğrencilere 110 yangın ihbar hattı hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, tatbikat da yapıldı.
Öğrencilere kask taktırılmasının ardından senaryo gereği yangına müdahale edilen tatbikat sonrasında yangından korunma yöntemleri anlatıldı.
Ziyaret sonunda ekipler tarafından yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı tatbikat yapıldı.