Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret
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Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret

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Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret

Budaklar İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı makamında ziyaret ettiler.

Budaklar İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Yaşar makamında minikleri konut etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Geleceğimizin teminatı olan minik öğrencileri her zaman ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Yavrularımızın en iyi şartlarda yetişmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" sözlerine yer verdi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar 30 Mart - 05 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphane Haftası dolayısıyla ziyarete gelen öğrencilere hediyeler takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret
Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret
Minik öğrencilerden Başkan Yaşar'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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