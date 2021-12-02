Minik öğrenciler sokakta yaşayan hayvanları fotoğraflarla anlattı

BURSA (İHA) - Bursa'da öğrenciler sokakta yaşayan hayvanları fotoğraflayıp sergi açtı.

Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen "Sokaktaki Dostunu Unutma" projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi Bursa'da bir AVM'de ziyarete açıldı. Öğrenciler sokak sokak dolaşıp zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarının durumunu anlatmaya çalıştı. Öğrencilerin çektikleri fotoğraflar sergiyle ziyarete açıldı. Öğrenciler sokakta yaşayan hayvanların her halini fotoğraflayarak, onların sokakta ne zor şartlarda hayat mücadelesi verdiğini herkese gösterdi.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş tarafından fotoğrafı yer alan öğrencilere belge verildi. Sokak hayvanlarının hayatını çektikleri fotoğraflarla anlatan öğrenciler, "Biz sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Onları besliyoruz. Bu kez onların zorlu mücadelesini çektiğimiz fotoğraflarla anlatmak istedik. Sokaklarda gezerek sokak hayvanlarını fotoğrafladık. Bunu açtığımız sergide herkese göstermek istedik. Sokak hayvanlarına herkes sahip çıksın" dedi. - BURSA