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Minik öğrenciler kazı alanını gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Minik öğrenciler kazı alanını gezdi

Adıyaman Borsa İstanbul ilkokulu öğrencileri, Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Borsa İstanbul ilkokulu öğrencileri, Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Öğretmenleriyle birlikte Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını ziyaret eden öğrenciler burada ilgililerden bilgi aldı.

Oldukça keyifli anlar yaşayan öğrencilere kazı alanında bir alan oluşturuldu. Öğrenciler, görevliler tarafından kendileri için oluşturulan alanda kazı yaptı. Kazı sonrasında öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığının çocuklar için hazırladığı 'Biri arkeolog mu dedi' isimli kitabı verildi. - ADIYAMAN

Minik öğrenciler kazı alanını gezdi

Minik öğrenciler kazı alanını gezdi

Minik öğrenciler kazı alanını gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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