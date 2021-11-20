Minik öğrenciler Atatürk'ü ziyaret etti

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Velioğlu İlkokulu izci öğrencileri Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Velioğlu İlkokulu Okul Müdürü İzci Lideri Emel Kaya ve Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Müdür Yardımcısı İzci Lideri Mustafa Kocaoğlu ile İzcilik yolunda yürüyen Velioğlu İlkokulu Yavrukurtları önce Anıtkabir'e Atatürk'ü ziyaret ederek karanfil bırakıp dua ettiler. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'e giderek Milletvekili Ahmet Çolakoğlu' nu ziyaret ettiler. Yavrukurt izciler Feza Gürsey Bilim Merkezinde bilimsel deneyler hakkında bilgi aldıktan sonra deneyleri uygulama fırsatı buldular.

Yapılan gezi sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; İzci Lideri olan okul yöneticilerine, öğrencilere okul dışında da eğitim fırsatları sağladıkları için teşekkür ederek, izci yolunda ilerleyen yavrukurt öğrencilerine de başarılar diledi. - ZONGULDAK