Minik Leyla'nın Akrabasının Terörden Tutuklandığı İddiası

Ağrı'da bayram günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir'in terör nedeniyle tutuklandığı iddia edildi.

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve cesedi 18'inci günde bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'nın ailesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bezirhane köyünde oturan ve Leyla'nın ailesinin de akrabası olan Mehmet Aydemir 3 kişi ile birlikte geçtiğimiz gün gözaltına alındı. 3 kişi dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken Mehmet Aydemir'in tutuklandığı iddia edildi.

Aydemir'in sosyal medyada yayınladığı siyasi paylaşımlardan dolayı tutuklandığı öğrenildi. - AĞRI