Minik Halterciler Halil Mutlu ile Buluştu

Pursaklar halter takımı sporcuları, arkadaşlarına destek vermek üzere gittikleri Türkiye Halter Şampiyonası'nda milli halterci Halil Mutlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Atatürk Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Pursaklar'ın minik haltercilerinin dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır ile tanışma imkanı bulduğu belirtildi.

Milli haltercilerden tecrübeleri dinleyen minik haltercilerin, Halil Mutlu ve Taner Sağır'ı Pursaklar'da eğitim gördükleri Abdurrahim Karakoç Ortaokuluna davet ettiği kaydedilen açıklamada, miniklerin, kendilerine destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve okul idaresine teşekkür etti.