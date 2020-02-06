Minik Eller Scratch Cup 2020'de Benim Şehrim ile kendi şehirlerini tasarladı

06.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:48

Bu yıl 'Benim Şehrim' temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Scratch Cup'a yıl boyunca 631 başvuru oldu. Scratch Cup 2020'nin finali 10 takımın katılımıyla 6 Şubat Perşembe günü, QNB Finansbank Kristal Kulede gerçekleşti. Çocuklar, geliştirdikleri kodlarla şehirlerindeki problemleri tespit edip çözüm bularak, insanlar için mükemmel bir yaşam yaratmaya çalıştılar.

QNB Finansbank, çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında Habitat Derneği'nin de iş birliğiyle 'Minik Eller Kod Yazıyor Projesi'ni hayata geçirdi. Bu yıl ilki düzenlenen Scratch Cup 2020'nin finali 10 takımın ve 25 çocuğun katılımıyla 6 Şubat Perşembe günü, QNB Finansbank Kristal Kule'de gerçekleşti. Çocuklar, geliştirdikleri kodlarla şehirlerindeki problemleri tespit edip çözüm bularak, gelecek için mükemmel bir yaşam yaratmaya çalıştılar.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu finalde yaptığı konuşmada; "QNB Finansbank olarak, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiğimiz kodlama eğitimlerini bu yıl da Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürüyoruz. Bu yıl, kodlama eğitimi misyonumuza Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle devam ettik ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Scratch Cup 2020'de çocuklarımız, 'Benim Şehrim' temasıyla ideal şehirlerini yarattılar. Odağında teknoloji ve inovasyon olan bir banka olarak bu projenin önemine inanıyoruz. Ayrıca banka olarak çocuk ve gençleri geleceğe hazırlama misyonu doğrultusunda eğitimle ilgili her türlü faaliyeti çok önemsiyoruz. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak hali hazırda sahip olduğumuz teknolojinin altyapısını da bilmek zorundayız. Teknolojiyi üreten taraf olmak, gençlerin ve çocukların iyi birer eğitim almaları ülkemizin geleceğinin nasıl şekilleneceğinin de bir göstergesi. Bu nedenle çocuklara erken yaşta kodlama eğitiminin temellerini vermek, içinde yaşadığımız dünyanın nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak açısından çok önemli" dedi. Güzeloğlu, "2019 yılında 39 şehirde 726 gönüllü finansçının da desteğiyle 83 bin 801 çocuğa farklı projelerle ulaştık. 2020 yılında daha çok gönüllü finansçımızla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz ve çocuklarımızı kodlamadan matematiğe, sanattan kültürel gelişime kadar birçok alanda eğitecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır konuşmasında; "İçinde bulunduğumuz dijital dünyanın lisanı kodlama. Kodlamanın temeli olan algoritma, bir problemin çözümünde önemli olan mantıksal ve sıralı şekilde ifade etme yetisini geliştiriyor. Kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. Hayal dünyalarını genişletiyor ve onlarda ben de yapabilirim duygusunu ön plana çıkarıyor. Dilimizde güzel bir söz var; 'ne ekersen onu biçersin.' Haziran 2015'ten bu yana Türkiye'nin dört bir yanında 8-12 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Eğitimlerde, MIT tarafından geliştirilen Scratch programını kullanıyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Bu eğitimlerimizi gönüllü gençler gerçekleştiriyor. Onlar bizim gönül elçilerimiz. Bu eğitimlerle biz onların ellerine birer ışık veriyoruz ve gittikleri yeri bu ışıkla aydınlatıyorlar. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gönüllülerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Yeni dönemde hedefimiz, ülkemizde kodlama bilmeyen çocuk kalmayana dek eğitimlerimize ve çalışmalarımıza devam etmek ve ortaklıklarımızı güçlendirerek eğitimlerimizi Türkiye'nin dört bir köşesine yaygınlaştırmak. Geleceğin Türkiyesi'ni ancak bugünden eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaparak kurabiliriz" dedi.

İki farklı yaş kategorisinden 10 farklı takım yarıştı

'Benim Şehrim' temasıyla düzenlenen Scratch Cup 2020'ye Türkiye'nin dört bir yanından 631 ekip, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer ekip olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; İstanbul'dan Özel Ataşehir Vatan Okulları, İSTEK Kemal Atatürk Okulları, Robotcodi, İzmir'den INOVATHINK, Uşak'tan 3 Eylül İlkokulu; 11-14 yaş grubunda ise, İzmir'den Bahçeşehir Koleji Karşıyaka Kampüsü, TED Aliağa Koleji, Uşak'tan Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu, Aydın'dan İstek Kuşadası Ortaokulu ve Giresun'dan Şehir Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu'ndan ekipler yarıştı. Ekipler, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2020 kupasının sahibi olurken, madalya ve çeşitli hediyelerin de sahibi oldular. Takımlara ödüllerini, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır verdi.

Kaynak: Bültenler