Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı
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Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı

26.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:06

Muğla'da derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren ailenin 2 yaşındaki kızları Ecrin, çıkan yangında evin içinde mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan Ecrin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minik kızdan geriye kırık dökük bir bisiklet kalırken, bir mahalleli "Garibanlığın sonu bu, devletten yardım bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Seydikemer ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle iki odalı derme çatma bir ev yapan 42 yaşındaki Soner Yakabağı'nın evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri son andan fark eden 16 yaşındaki Ümmügülsüm Yakabağı kendini güçlükle dışarıya attı.

MİNİK ECRİN İÇERDE KALDI

Ümmügülsüm'ün 2 yaşındaki kardeşi Zarife Ecrin ise evin içinde kaldı. Ümmügülsüm'ün yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'nden yardım isteyerek yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAYATA GÖZLERİNİ KAPADI

Alevlerin arasında kalan 2 yaşındaki Zarife Ecrin ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Ecrin burada yapılan müdahalelerin ardından, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar Minik Ecrin'i kurtarabilmek için ellerinden geleni yapsa da Ecrin tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini hayata kapadı.

Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı

GERİYE KIRIK DÖKÜK BİR BİSİKLET KALDI

Minik Ecrin'in ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evin önünde ise küçük çocuğun kırık dökük bisikleti ile hatıra için çekilmiş fotoğrafı kaldı.

"GARİBANLIĞIN SONU MAALESEF BU"

Mahalle sakinlerinden Durmuş Ali Olca ailenin çok fakir olduğunu yangın sırasında anne ve babanın çalışmaya gittiğini söyledi. Olca, Soner Yakabağı'nın evi vatandaşların yardımıyla yaptığını belirterek, "Çok üzgünüz, garibanlığın sonu maalesef bu. Büyüklerden ve yardımseverlerden yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı
Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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