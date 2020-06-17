Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor
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Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor

Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor Bir annenin en acı bekleyişi Minik Ecem Su'nun yaşamı bu cihaza bağlı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan Turmuş çiftinin 18 aylık bebeği Ecem Su, yaklaşık 40 bin lira değerindeki öksürük refleksini geliştirip hava yolunun...

17.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:16

Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor

Bir annenin en acı bekleyişi

Minik Ecem Su'nun yaşamı bu cihaza bağlı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan Turmuş çiftinin 18 aylık bebeği Ecem Su, yaklaşık 40 bin lira değerindeki öksürük refleksini geliştirip hava yolunun temizlenmesini sağlayan cihazla daha rahat nefes almak istiyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan Erdal ve Filiz Turmuş çifti, 18 aylık bebeği için yardım istedi. Rutin kontrol amacıyla gittikleri hastanede aylarca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ecem Su Turmuş, bu süreçte birkaç operasyon geçirdi. Korona virüs nedeniyle hastaneden taburcu edilen ve evinde makineye bağlı olarak yaşayan Ecem Su bebeğin ailesi, acil olarak 'öksürtme cihazına' ihtiyacı olduğunu belirtti. Aylardır hastane kapılarında yıprandıklarını ve bebeklerinin masrafları için ciddi harcamalar yaptığını kaydeden baba Erdal Turmuş, acil alınması gereken 38 bin liralık öksürtme cihazı için yardım istedi. Erdal ve Filiz Turmuş çifti, seslerinin duyulmasını ve kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çektiklerini belirtti.

"Yaklaşık 15 ay hastanede kaldık"

İşsiz kaldığını ve birikimlerini de harcamak zorunda olduğunu belirten Ecem bebeğin babası Erdal Turmuş, "Yaklaşık 15 ay hastanede kaldık. Bu sürecin 12 ayı yoğun bakımdaydı. Korona virüs nedeniyle taburcu olduk. Şu anda evimizdeyiz. Kızımın medikal cihazlara ihtiyacı var. Bunların en başında öksürtme cihazı geliyor. Birçok araştırma yaptık bunu devlet karşılamıyor. Şu anda acil bu cihazı almamız gerekiyor. Öksürtme cihazının fiyatı 38 bin TL. Kızımın tedavi sürecinde yıprandığımızdan dolayı cihazı alma imkanımız yok. Bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz." dedi

"Kızım hareket dahi edemiyor, yardım bekliyor"

Ecem bebeğin yaşaması için gerekli olan cihaz için anne Filiz Turmuş da yetkililere seslendi. Anne Turmuş, "Ben kızımı güle oynaya götürdüm ve şu an kızım yatakta hiçbir şekilde hareket dahil edemiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımıza seslenmek istiyorum. Kızımın tedavisinin olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Gece gündüz aklımdaki sorular hiç çıkmıyor. Bir anne olarak size buradan seslenmek istiyorum ve sizin desteklerinize çok ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Aile bireyleri, geçmişte kendilerine destek olan AHBAP Çankırı Derneğine de teşekkürlerini iletti.

Minik Ecem Su, oyuncak değil 'öksürtme cihazı' istiyor

Kaynak: İHA

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