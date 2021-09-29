Minik dostlar için 'Bir Yuva Bir Mama Atölyesi' kurulacak

AFYON (İHA) - Zafer Bölgesi'nin en gözde Alışveriş Merkezi Park Afyon, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Park Afyon, çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın öneminin bilinciyle 2-3 Ekim tarihlerinde 'Minik Dostlarımıza Bir Yuva Bir Mama Atölyesi' sloganıyla bir atölye etkinliği gerçekleştiriyor. Tamamen ücretsiz ve her yaştan çocuğun katılımına açık olan atölyede çocuklar, köpekler için kulübe ve kuşlar için yuva boyayıp mamalar hazırlayacak. 2 gün boyunca 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölyede çocuklar tarafından hazırlanan yuva ve mamalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Park Afyon tarafından Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilecek. - AFYONKARAHİSAR

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