Minik Çetin'in Ailesi Adalet Arıyor

Sivas'ta parka giden 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücünün serbest bırakılması, aileyi öfkelendirdi.

Sivas'ta 28 Ağustos günü Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa K. (40) isimli sürücü, parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Turan Engin Çetin'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Minik Çetin, Numune Hastanesinde makineye bağlı yaşam mücadelesi verirken aile, sürücünün ise serbest bırakıldığını iddia etti. Aile sürücünün kaza sırasında 30 kilometre hızla gidilmesi gereken bölgede 120 kilometre hızla gittiğini, yolda 25 metre firen izi bulunduğunu ileri sürüp sürücünün serbest bırakılması kararına tepki gösterdi.

Çocuğun dayısı Oktay Çetin, "Vuran adam da kaçmış. Nerede olduğunu bulamadık biz, polisler almış sonra. Hastaneye geldik. Olay bu. Şimdi çocuk yoğun bakımda yatıyor, adam da geziyor. Yeğenim parka gidiyormuş. Adam 30 kilometre hız sınırı olan bir yerde saatte 120-140 kilometre hızla gelip çocuğa vurmuş. Şu anda çocuk can çekişiyor, adam da geziyor. Bizim adaletimiz böyle işte. 25-30 metre fren izi var bizim kapının önünde. Hatta çocuğun kan izleri hala yolda duruyor. Adam geziyor" dedi.

Dedesi Ömer Çetin ise "Ben artık adalete inanmıyorum. Bir de üstelik herifi bırakmışlar, sallana sallana geziyor. Yetkililere sesleniyorum. Böyle şey olmaz. Benim çocuğumun beyin ölümü gerçekleşmiş yatıyor. Annesi ağlıyor. Adam da dışarıda geziyor. Bunun cezasını çeksin, cezasını versinler. Biz mağdur durumdayız. Bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Böyle adalet olmaz, günah, yazık" ifadelerini kaydetti.

Baba Muzaffer Çetin ise, "Ben 15 yaşından beri şoförüm. Kazanın yapıldığı yere gittim. Orada o süratle hiçbir araba sürülmez. 120 ile gelmiş benim çocuğuma vurmuş. Ben sayın valime sayın savcıma sesleniyorum. Çocuğum burada yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş, adam serbest bırakılmış. İçeri alınsın. Adalet istiyorum ve ne gerekiyorsa o yapılsın. Adalet istiyorum" şeklide konuştu.

Acılı anne Cennet Çetin. "Bu acıyı tatmasını istiyorum. Benim çocuğum bu acıyı tattı inşallah o da bu acıyı tadar. Sayın valimize yalvarıyorum, bunun cezasını versin. Bunun cezasını versin ki bizimde yüreğimize su serpilsin" dedi. - SİVAS