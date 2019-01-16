Minik Berra Başkan Adayından 100 Liralık Harçlığı Böyle Aldı

İhlas Süresi'nin mealiyle birlikte okuyan minik Berra, Ümraniye Belediye Başkan adayından harçlığı ve hediyeleri kaptı. Sevimliliği ile dikkat çeken küçük kızın sevinci yüzüne yansırken, başkan adayı Yıldırım'a da sarılmayı ihmal etmedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdürürken, minik bir kız çocuğunun ilgisi ile karşılaştı. Adem Yavuz Mahallesi Muhtarlığına yapılan ziyaret sırasında Başkan adayı Yıldırım'ın yanına gelen Berra Nur Yılmaz, İhlas Süresi'ni mealiyle birlikte okudu. Bu durumdan mutlu olan Yıldırım ise minik Berra'ya yüz lira harçlık verdi. Daha sonra hediyeleri de alan minik Berra ise Başkan adayı Yıldırım'a sarılmayı ihmal etmedi.

Başkan adayı Yıldırım'ın seçim çalışmaları gün boyu sokaklarda sürerken, Yıldırım vatandaşlarla bir araya geldi. Adem Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Yıldırım gençlere ve çocuklara da büyük ilgi gösterdi. Sokakta yürüyen gençlerle sohbet eden Yıldırım, gençlere kitap okuma ve telefondan uzak durma uyarısında bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, "İstanbul bu seviyeye kolay gelmedi. Çamurunu da yaşadınız. Susuzluğunu da yaşadınız, havasının kirliliğini de yaşadınız. Biz de yaşadığımız için bunları biliyoruz. Ama İstanbul şuan ki seviyesine kolay kolay gelmedi, gayretle gelindi. ve Ümraniye'de de çok şükür güzel şeyler oldu.

1994 yılından bu yana Ümraniye'nin başında bulunan Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler yaptığını belirten Yıldırım, "Ama yeter mi yetmez. Sonuçta insanoğlu yaşıyor, yeni doğumlar oluyor, hayat devam ediyor. Şansımızdan Binali abimizde var. Bizim için şans görüyorum ben. Onun için Binali abimin yolunu da Rabbim açık etsin. Onun gayreti ve tecrübesi ile de Ümraniye daha güzel bir hale gelecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA