Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Gazinolar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet T.'ye Emre Ç. idaresindeki 27 AJD 959 plakalı Renault marka minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet T. yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Mehmet T.'yi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış