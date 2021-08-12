Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Gazinolar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet T.'ye Emre Ç. idaresindeki 27 AJD 959 plakalı Renault marka minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet T. yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Mehmet T.'yi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış

Sulama kanalında sürüklenen çıplak cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Sulama kanalında sürüklenen çıplak cansız beden ekipleri harekete geçirdi
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti, çaresiz annenin gözyaşları yürekleri dağladı
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti, çaresiz annenin gözyaşları yürekleri dağladı
Son dakika haberleri: Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısı: 'Annem, yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu'
Son dakika haberleri: Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısı: "Annem, yıkadığı çamaşırın bile parasını istiyordu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 23:58:52. #1.14#

title