Minibüsün çarptığı kadın öldü

07.08.2019 20:53

Zonguldak'ta, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde yolun karşısına geçen Gülser Güney'e (69), A.A'nın kullandığı 67 M 0231 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalan Güney, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA