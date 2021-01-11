Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
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Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

11.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:52

Kırıkkale'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi.

Kırıkkale'de merkez Sanayi Mahallesi 1247. Sokak'ta meydana gelen olayda, D.K. (62) idaresindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs, sokaktaki 6 yaşındaki Samet Tuğra Eroğlu'na çarptı.

ÇOCUĞUN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, minibüsün altında kalan kalan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenini yerde gören ailesi sinir krizi geçirdi. Gerilen ortamı sakinleştirmek için bölgeye polis takviyesi yapıldı. Mahalle sakinleri ise taş atarak minibüsün camlarını kırdı. Güvenlik şeridiyle olay yeri kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaçan sürücü D.K'yı kısa sürede gözaltına alırken ifadesi alınması üzerine emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından da yapılan tahkikatın ardından Samet Tuğra Eroğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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