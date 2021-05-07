MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
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MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup gencin yolcu minibüsündeki eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka bir görüntüde ise kuralları ihlal ederek parkta doğum günü kutlaması yapıldı.

Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kurallarını ihlal eden bir grup genç, yolcu minibüsünde müzik eşliğinde eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan gruptakiler, seyir halindeki minibüste müzik açarak oynadılar. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden gençler, sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

PARKTA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Kaydedilen bir başka görüntüde ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.

MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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