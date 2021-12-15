Minibüsteki 90 litre etil alkolle yakalandı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kontrol noktasında durdurulan minibüsteki sahte alkol yapımında kullanılan 90 litre etil alkol ile yakalanan H.D. gözaltına alındı.

Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Marmaris- Muğla yolunun 21'inci kilometresinde dün yaptıkları denetimde, şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 5'er litrelik bidonlar içinde, sahte alkol yapımında kullanılan 90 litre etil alkol ele geçirildi. Sürücü H.D. ise gözaltına alındı. El koyulan etil alkoller de imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.