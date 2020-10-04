Minibüste 'maske' tartışması: Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım
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Minibüste 'maske' tartışması: Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım

04.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:13
Minibüste 'maske' tartışması: Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım

Konya'da, şehir içi minibüsünde bir kadın yolcu erkek yolcuya taktığı maskede burun kısmının açıkta kalması nedeniyle uyarıda bulundu. Kadın yolcu aldığı tepki sonrası polisi arayacağını söylerken, erkek yolcu "Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım" diyerek uyarıya kulak asmadı.

Pandemi süreciyle birlikte maske takma kuralından dolayı yaşanan tartışmalardan bir yenisi Konya'da gerçekleşti. Şehir içi toplu taşımanın yapıldığı minibüste meydana gelen tartışmada ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, arkasında oturan erkek yolcu ile ayakta duran yolcuya, taktıkları maskede burun kısmının açıkta olması nedeniyle uyarıda bulundu.

"POPLİSİ ARAYACAĞIM"

Kadın yolcunun uyardığı erkek yolcu, bunun üzerine tepki gösterdi. İki yolcu arasında tartışma çıkarken, kadın yolcu, erkek yolcuya maskesinde burun kısmı açıkta kaldığı için fotoğrafını çekip, polisi arayacağını söyledi.

"CEZADAN KORKMUYORUÖ, ÇENENDEN BIKTIM"

Erkek yolcu da "Cezayı yazdır lütfen. Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım" diyerek, minibüsü durdurup, indi. Kadın yolcu ise "Eğer ki toplu araca biniyorsan maskeyi takacaksın. Çekerim valla hiç affetmem, cezayı yiyin ki aklınız başınıza gelsin" diye karşılık verdi. Bunun üzerine diğer yolculardan bazıları, kadın yolcunun konuşup, gürültü yaptığını söyledi. Yolcular, kadına tepki gösterdi.

"O MASKESİZLER YÜZÜNDEN BİZ MAĞDUR OLUYORUZ"

Kadın yolcu da "Sabahtan beri 10 kişiyi uyardım. Ne demek 'Binme'? Müdahale etmem lazım. Hoş göremem öyle hataları. O maskesizlerin yüzünden biz mağdur oluyoruz. Ne kadar zor geliyor insanlara maske takmak. Öğrenemediler" sözleriyle karşılık vererek, tepkisini sürdürdü. Tartışma anları, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Minibüste 'maske' tartışması: Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım
Minibüste 'maske' tartışması: Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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