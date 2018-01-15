Minibüste İşitme Engelliyi Öldüresiye Döven 4 Üniversiteliye Gözaltı (4)
TUTUKLANDILARAdana'da işitme engelli Agit Acun'u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları...
TUTUKLANDILAR
Adana'da işitme engelli Agit Acun'u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.