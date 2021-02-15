Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı
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Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı

15.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:27
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Eğirdir yakınlarındaki Karabağlar mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 32 ABB 150 plakalı minibüsle 07 FV 765 plakalı otomobil yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan M.E., B.U., H.B., Y.Y., M.E. ve A.A. yaralandı. Yaralılardan 4'ünün Gelendost ilçesine giden öğretmenler olduğu öğrenildi.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri, Isparta'ya sevk edildi.


Minibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü öğretmen, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal ERBEN

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